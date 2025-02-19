Карл Лагерфельд — немецкий модельер, вдохнувший новую жизнь в модный дом Chanel. Пожалуй, самый начитанный модельер, удивительно чутко чувствовавший таланты, человек с утончённым вкусом и острым умом. На встрече спикер расскажет о его жизни, принципах, о книгах, которые он любил и, конечно, о секретах стиля от великого дизайнера. Не обойдётся и без острых высказываний Лагерфельда. Спикер: Полина Касперович - Полина Касперович - сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Карла; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.