Атмосферный ужин, посвящённый девочке, которую не хотели учить читать, но она выросла и создала классику детективного жанра. Рассказ о жизни, творчестве и любви создательницы легендарных сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Неужели знаменитая писательница была замужем за настоящим рыцарем? Почему она однажды исчезла, и вся Британия отправилась на её поиски? Правда ли, что любви все возрасты покорны? И при чём тут немытая посуда? Также ты примеришь на себя роль детектива и поможешь разгадать преступление. Спикер: Полина Ларина - деятель культуры, драматург, кинорежиссёр. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.