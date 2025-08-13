ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Ужин «Агата Кристи. Королева детектива»

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Атмосферный ужин, посвящённый девочке, которую не хотели учить читать, но она выросла и создала классику детективного жанра. Рассказ о жизни, творчестве и любви создательницы легендарных сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Неужели знаменитая писательница была замужем за настоящим рыцарем? Почему она однажды исчезла, и вся Британия отправилась на её поиски? Правда ли, что любви все возрасты покорны? И при чём тут немытая посуда? Также ты примеришь на себя роль детектива и поможешь разгадать преступление. Спикер: Полина Ларина - деятель культуры, драматург, кинорежиссёр. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Квинтет Оксаны Ференчук
Квинтет Оксаны Ференчук

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста