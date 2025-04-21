Традиционный кинопоказ от Джаз клуба Эссе. На этот раз покажут картину 2020-го года «Ундина». Это история всепоглощающей любви на грани жизни и смерти – классический сюжет эпохи романтизма — на фоне современного Берлина. Красавица Ундина знает всё об архитектуре Восточного и Западного Берлина, её рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна – её прошлое… Фильмы представляет Ирина Кранк: психолог, психодрама-терапевт (Moreno Institute, Германия); специалист в области кинотерапии, в прошлом руководитель легендарного ростовского кинотеатра «Буревестник»; создатель и ведущая Арт-киноклуба. Вот что Ирина рассказывает о себе: «Я с детства была влюблена в кино. Меня уносил этот фантастический мир ярких красок и удивительных киноисторий. И моя первая профессия, которую я выбрала, была связана с миром кино. Кино и психология прекрасно соединились в новой профессии, открыв новые возможности анализа фильмов. Ведь достойное произведение искусства всегда соприкасает нас с миром собственной души и погружает в глубокие бытийные размышления. Приглашаю вас в киноклуб «Эссе», где мы будем продолжать традиции интеллектуального сообщества людей, способных воспринимать настоящее искусство и получать наслаждение от совместного обсуждения фильмов в непринужденой обстановке удивительного пространства джаз-клуба».