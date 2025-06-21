Вечер, когда ты слышишь о себе больше, чем хотел бы. И, возможно, именно столько, сколько нужно. Ты — в чьих-то глазах. Каким тебя видят? Где-то внутри мы все хотим понять, какое впечатление оставляем. Что чувствуют другие, когда мы рядом. Какие слова, взгляды, интонации остаются с человеком после встречи с нами. ?? – В начале — личная карта общения в Telegram-боте. Без имён, только номер и аватар. – В течение вечера — интерактивы, в которых ты будешь общаться с другими участниками, не зная, кто есть кто. – После каждого — анонимная обратная связь, слова, чувства, эмоции. – А в финале — проекция на белую стену: ты увидишь, что о тебе сказали, подумали, почувствовали.