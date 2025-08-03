Три секрета хорошей речи
проспект Соколова, 46
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от 100₽ до 500₽
Возраст 14+
Про событие
Почему нас не всегда понимают? Как говорить ясно, точно и уверенно? Практикум, где разберём конкретные приёмы и проверим их на себе. Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. - минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.
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