Почему нас не всегда понимают? Как говорить ясно, точно и уверенно? Практикум, где разберём конкретные приёмы и проверим их на себе. Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. - минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.