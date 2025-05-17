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Total Black

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Правила этой ночи просты — «Все в чёрном». Соблюсти его просто, ведь чёрное идёт всем. Total Black всегда в тренде; одевайся стильно и готовься к танцам до рассвета. Хедлайнером вечеринки станет московский дуэт AGMA, звёзды лейбла Hey! Location!, резиденты клуба Gazgolder и идеологи серии вечеринок Solar.System9.

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