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Total Black
Левобережная улица, 72
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от 900₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Правила этой ночи просты — «Все в чёрном». Соблюсти его просто, ведь чёрное идёт всем. Total Black всегда в тренде; одевайся стильно и готовься к танцам до рассвета. Хедлайнером вечеринки станет московский дуэт AGMA, звёзды лейбла Hey! Location!, резиденты клуба Gazgolder и идеологи серии вечеринок Solar.System9.
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