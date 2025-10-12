Телесная осознанность
проспект Соколова, 46
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от 240₽ до 790₽
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Практическая лекция о том, как слышать тело, понимать его сигналы и жить в контакте с собой. Лектор: Офелия — телесно-ориентированный психотерапевт, мастер массажа и телесных практик. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р
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