#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Практическая лекция о том, как слышать тело, понимать его сигналы и жить в контакте с собой. Лектор: Офелия — телесно-ориентированный психотерапевт, мастер массажа и телесных практик. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р