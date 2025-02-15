Цикл бесед о джазовых стилях и музыкантах для всех, любителей джаза и не очень. Первая лекция-игра посвящена Луи Армстронгу. Его жизнь - это история самого джаза, она дарит немало добрых и поучительных уроков, вдохновения и смыслов. Ведущая проекта - Лидия Закарян, музыковед, преподаватель истории музыки джазовой школы им. К. Назаретова и кафедры «Креативные индустрии» ДГТУ.