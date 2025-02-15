Тайны джазового древа
Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 6+
Про событие
Цикл бесед о джазовых стилях и музыкантах для всех, любителей джаза и не очень. Первая лекция-игра посвящена Луи Армстронгу. Его жизнь - это история самого джаза, она дарит немало добрых и поучительных уроков, вдохновения и смыслов. Ведущая проекта - Лидия Закарян, музыковед, преподаватель истории музыки джазовой школы им. К. Назаретова и кафедры «Креативные индустрии» ДГТУ.
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