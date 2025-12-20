Новогодний концерт чудесных историй от кинотеатра Горизонт Cinema&Emotion и литературно-театрального проекта «Люди в тексте». Когда год замирает на пороге, а в воздухе витает аромат мандаринов и тайны, самое время зажечь не только гирлянды, но и слова. Тебя ждёт особенный новогодний концерт — вечер, где главными героями станут не Дед Мороз и Снегурочка, а мы сами со всеми нашими надеждами, воспоминаниями и ожиданием чуда. В программе калейдоскоп ярких историй, рождённых на стыке литературы и жизни под аккомпанемент рояля. Увлекательные сюжеты из реальной жизни наших авторов найдут отклик в душе каждого зрителя и подарят веру в чудо. Программа праздничного концерта: 16:00 – Сбор гостей. Бокал игристого каждому гостю, угощение, розыгрыш подарков, фотозона и фотограф. 16:30 – Первое отделение. 17:45 – Антракт. 18:00 - Второе отделение. 19:15 - Финал новогоднего концерта историй.