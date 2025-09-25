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  1. Ростов-на-Дону
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Сумерки: квиз

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Любовь, выбор, вечность… и тысяча мелких деталей, которые знают только настоящие фанаты! Если ты можешь с ходу сказать, сколько лет Эдварду, каким словом заканчивается вся серия книг и где находится та самая цветочная поляна, этот квиз — для тебя. Вопросы на знание сюжета, неожиданные факты, спорные моменты и, конечно, призы для тех, кто докажет, что их любовь к «Сумеркам» бессмертна! Собирайте команду (или приходи, чтобы найти команду уже здесь), включай Muse и готовься выигрывать. Стоимость — 250р + тариф Циферблата.

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