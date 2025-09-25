Любовь, выбор, вечность… и тысяча мелких деталей, которые знают только настоящие фанаты! Если ты можешь с ходу сказать, сколько лет Эдварду, каким словом заканчивается вся серия книг и где находится та самая цветочная поляна, этот квиз — для тебя. Вопросы на знание сюжета, неожиданные факты, спорные моменты и, конечно, призы для тех, кто докажет, что их любовь к «Сумеркам» бессмертна! Собирайте команду (или приходи, чтобы найти команду уже здесь), включай Muse и готовься выигрывать. Стоимость — 250р + тариф Циферблата.