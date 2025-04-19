Стихи внутри
проспект Соколова, 46
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от 200₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Открытый микрофон. Недавно проект собрал новых авторов в состав — и теперь приглашает тебя познакомиться с ними. Будут читать: Илья Вакулин, Денис Игнатенко, Марис Гаркушин, Александр Аскел — и, возможно, ты? Открытый микрофон остаётся открытым. Записаться можно по ссылке выше.
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