Открытый микрофон. Недавно проект собрал новых авторов в состав — и теперь приглашает тебя познакомиться с ними. Будут читать: Илья Вакулин, Денис Игнатенко, Марис Гаркушин, Александр Аскел — и, возможно, ты? Открытый микрофон остаётся открытым. Записаться можно по ссылке выше.