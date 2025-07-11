Стая Pool
Левобережная улица, 72
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от 1299₽ до 13999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Приготовь купальники — на Ростов надвигается вечеринка с бассейном. Организаторы «Стая» впервые привезут в Юг России вечеринку, как в американских фильмах! Line-Up Pool Stage: Voskresenskii (Live), Wipo (Live), Cherocky, Gulidic, Amesh, Franliz, Dreck, King Relex, Cirkiluvv, Elsa Book, Kest1ss, Macsoesco, Franch Rai Electro Stage: Belyynigga, Kruglova, Danilaluv, Shuryk, Yasya, Max Ches, Kuda, Cheesecake FC/DC
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