Приготовь купальники — на Ростов надвигается вечеринка с бассейном. Организаторы «Стая» впервые привезут в Юг России вечеринку, как в американских фильмах! Line-Up Pool Stage: Voskresenskii (Live), Wipo (Live), Cherocky, Gulidic, Amesh, Franliz, Dreck, King Relex, Cirkiluvv, Elsa Book, Kest1ss, Macsoesco, Franch Rai Electro Stage: Belyynigga, Kruglova, Danilaluv, Shuryk, Yasya, Max Ches, Kuda, Cheesecake FC/DC