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Спецпоказ: «Убийство священного оленя» + обсуждение

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Арт-показ фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Мастер психологического триллера Йоргос Лантимос, создатель нашумевшего «Лобстера», вновь затевает изощренную игру, на этот раз – между героями Колина Фаррелла, Николь Кидман и Бари Кеогана. Талантливый кардиохирург Стивен живёт счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Картину представит и обсудит со зрителями педагог высшей категории, старший преподаватель ЮФУ, преподаватель истории искусств Ростовского филиала ВГИК Юрий Марахонько. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

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