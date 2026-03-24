Арт-показ фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Мастер психологического триллера Йоргос Лантимос, создатель нашумевшего «Лобстера», вновь затевает изощренную игру, на этот раз – между героями Колина Фаррелла, Николь Кидман и Бари Кеогана. Талантливый кардиохирург Стивен живёт счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Картину представит и обсудит со зрителями педагог высшей категории, старший преподаватель ЮФУ, преподаватель истории искусств Ростовского филиала ВГИК Юрий Марахонько. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.