Спецпоказ: «Убийство священного оленя» + обсуждение
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Арт-показ фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Мастер психологического триллера Йоргос Лантимос, создатель нашумевшего «Лобстера», вновь затевает изощренную игру, на этот раз – между героями Колина Фаррелла, Николь Кидман и Бари Кеогана. Талантливый кардиохирург Стивен живёт счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Картину представит и обсудит со зрителями педагог высшей категории, старший преподаватель ЮФУ, преподаватель истории искусств Ростовского филиала ВГИК Юрий Марахонько. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи