Специальный показ третьей части культовой романтической саги — «Сумерки. Сага. Затмение» со специальными гостями. Гости вечера — Александр Гаврилин, русский голос Эдварда Каллена, и Блогер Влад Кьюбайт — автор кинообзоров с аудиторией 3,2 млн подписчиков. В этот вечер поклонники саги смогут услышать голос Эдварда Каллена вживую, узнать больше о работе над русским дубляжом и обсудить феномен «Сумерек» вместе с блогером Владом Кьюбайт. Появление Владислава станет отдельным сюрпризом для фанатов: подписчики давно отмечают его удивительное сходство с Чарли Своном — отцом Беллы. Описание сюжета: Белла пытается разобраться в своих чувствах к Эдварду и Джейкобу. Тем временем в Сиэтле таинственным образом исчезают люди, а армия новорожденных вампиров готовится к нападению. Чтобы защитить Беллу, Эдвард и Джейкоб вынуждены объединиться, несмотря на давнюю вражду между вампирами и оборотнями. Смогут ли они забыть свои разногласия и остановить смертельную угрозу? И кому из них в конечном счёте девушка отдаст своё сердце? «Затмение» превращает историю запретной любви в напряженное противостояние, где личные чувства переплетаются со смертельной опасностью. Белле предстоит сделать выбор между двумя близкими людьми, а романтическая драма приобретает новый масштаб: на смену переживаниям и разлуке приходят опасные союзы, противостояние вампирских кланов и угроза, способная навсегда изменить привычный мир героев. Третья часть «Сумерек» возвращается на большой экран вместе с одним из самых напряжённых этапов всей саги — любовным треугольником Беллы, Эдварда и Джейкоба, союзом вампиров и оборотней и приближающейся битвой с армией новорожденных. А специальная встреча перед показом и обсуждение после фильма станут дополнительной возможностью вновь погрузиться во вселенную, которая уже много лет объединяет поклонников по всему миру. Тайминг вечера: 18:30-19:30 – Сбор гостей, активности; 19:30-19:45 – Вступительная часть от специальных гостей; 19:45-21:50 – Просмотр фильма; 21:50-23:20 – Вопросы и ответы.