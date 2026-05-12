«Один дома» (1 и 2 части)
Новая Провинция, Брекфастерия, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Холодные вечера созданы для горячего чая, вкусной еды и любимого кино. Резидент «Брекфастерия» запускает серию уютных кинопоказов на проекторе. О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой. 12-13 декабря в 19:00
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