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Спецпоказ с дегустацией: «Кофе и сигареты» (2003)

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вечер вина, кофе и кино на большом экране! Ты увидишь одиннадцать новелл с участием актёров, шоуменов, музыкантов, где герои фильма, попивая кофе и покуривая сигареты, спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. На столе: редкие сорта кофе и уникальные вина, которые воссоздадут настроение культовой ленты прямо в кинозале! — Вступительную лекцию и дегустацию кофе представит амбассадор Yankee Sierra Виктория Круцких — управляющая кофеен, Q Arabica Grader, победитель "Бариста Юга 2024" — Дегустацию вин проведёт кавист винотеки SimpleWine — Игорь Хуторенко Вина, представленные на дегустацию: — Bruni Prosecco Brut — Pinotage, Simonsig — Херес Tio Toto Cream, Jose Estevez — Ликер Borghetti Caffe Кофе, представленный на дегустацию: — Ethiopia Shakiso Yeast — Colombia El Placer Wush Wush — Panama Ninety Plus Gesha Estates Natural Burgundy Blend Программа вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, аперитив, фотограф. 19:30-19:50 – Вступительная часть спикеров. 19:50-21:30 – Просмотр фильма. 21:30-21:50 – Вопросы и ответы.

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