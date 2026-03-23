Специальный показ анимационного фильма легендарного Хаяо Миядзаки. Фильм представит и обсудит со зрителями Телицына Валерия — журналист, преподаватель, специалист в области медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Миядзаки, оскароносный создатель таких анимационных картин, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и «Ветер крепчает», работал над новым фильмом с 2016 года. Как и все предыдущие произведения Миядзаки, анимация кропотливо выполнена вручную и поражает выдающимся визуальным стилем. Сюжет: Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало. Полуавтобиографическая фантазия Хаяо Миядзаки посвящена дружбе, жизни, ее финалу и зарождению.