ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Спецпоказ: «Мальчик и птица» + обсуждение

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Специальный показ анимационного фильма легендарного Хаяо Миядзаки. Фильм представит и обсудит со зрителями Телицына Валерия — журналист, преподаватель, специалист в области медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Миядзаки, оскароносный создатель таких анимационных картин, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и «Ветер крепчает», работал над новым фильмом с 2016 года. Как и все предыдущие произведения Миядзаки, анимация кропотливо выполнена вручную и поражает выдающимся визуальным стилем. Сюжет: Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало. Полуавтобиографическая фантазия Хаяо Миядзаки посвящена дружбе, жизни, ее финалу и зарождению.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста