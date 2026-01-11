Показ приурочен к 30-летию со дня рождения музыканта. Фильм исследует феномен талантливого музыканта Lil Peep, набравшего в 21 год больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на YouTube и трагически погибшего в 2017, и создаёт трогательный портрет артиста, пытавшегося стать «всем для всех». История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Документальный фильм, спродюсированный Терренсом Маликом, исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на youtube и трагически погибшего в 2017. Показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами.