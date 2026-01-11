ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Спецпоказ «Lil Peep: всё для всех»

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ приурочен к 30-летию со дня рождения музыканта. Фильм исследует феномен талантливого музыканта Lil Peep, набравшего в 21 год больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на YouTube и трагически погибшего в 2017, и создаёт трогательный портрет артиста, пытавшегося стать «всем для всех». История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Документальный фильм, спродюсированный Терренсом Маликом, исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на youtube и трагически погибшего в 2017. Показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Коллажный кинопоказ «Питер Пэн»
Коллажный кинопоказ «Питер Пэн»

1200₽

Коллажный кинопоказ «Нотинг Хилл»
Коллажный кинопоказ «Нотинг Хилл»

1200₽

Спецпоказ «Сумерки. Сага. Затмение»
Спецпоказ «Сумерки. Сага. Затмение»

850₽

Зелёная книга
Зелёная книга

Бесплатно

Осень в Нью-Йорке
Осень в Нью-Йорке

Бесплатно

Киновечер под роспись тыквы
Киновечер под роспись тыквы

2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи