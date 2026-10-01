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Спецпоказ: «Изгои» + обсуждение

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Специальный показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Его представит и обсудит социальный исследователь Анна Разогреева. Картина рассказывает о двух подростковых группировках, которые конфликтуют на улицах небольшого американского города. В центре истории — братья Понибой и Дэрри, а также их друзья, которые пытаются найти своё место в мире. После случайной драки противостояние между группировками становится серьёзнее и приводит к трагическим последствиям. Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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