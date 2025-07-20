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  1. Ростов-на-Дону
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Создание виниловых пластинок

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. Каждый участник сможет проявить себя, как творец и автор, создав свою поделку. Даже если твоя фантазия не придумает ничего интересного, для этого на мастер-классе будет работать мастер. Он подскажет, что и как можно сделать из простой пластинки. Вход по тарифам Ц.

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