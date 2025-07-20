Мастер-класс. Каждый участник сможет проявить себя, как творец и автор, создав свою поделку. Даже если твоя фантазия не придумает ничего интересного, для этого на мастер-классе будет работать мастер. Он подскажет, что и как можно сделать из простой пластинки. Вход по тарифам Ц.