Создание виниловых пластинок
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 600₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс. Каждый участник сможет проявить себя, как творец и автор, создав свою поделку. Даже если твоя фантазия не придумает ничего интересного, для этого на мастер-классе будет работать мастер. Он подскажет, что и как можно сделать из простой пластинки. Вход по тарифам Ц.
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