Здесь авторы не торгуют товарами — они поделятся своими волшебными снами. А ты можешь выбрать себе грёзу по сердцу: носимую, вешаемую, хранимую. Арт-маркет «Сонник» дебютирует в Ростове-на-Дону с уникальными мастерами и художниками на площадке культурного пространства Циферблат, также на маркете будут проходить мастер-классы. Пусть этот день станет как сон, который не хочется забывать. Стоимость посещения — 4р минута, поэтому ты сам можешь регулировать цену билета. Мастер-классы оплачиваются отдельно.