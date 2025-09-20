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  1. Ростов-на-Дону
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Сонник

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 240₽ до 960₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Здесь авторы не торгуют товарами — они поделятся своими волшебными снами. А ты можешь выбрать себе грёзу по сердцу: носимую, вешаемую, хранимую. Арт-маркет «Сонник» дебютирует в Ростове-на-Дону с уникальными мастерами и художниками на площадке культурного пространства Циферблат, также на маркете будут проходить мастер-классы. Пусть этот день станет как сон, который не хочется забывать. Стоимость посещения — 4р минута, поэтому ты сам можешь регулировать цену билета. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

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