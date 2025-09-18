ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Смешарики: квиз

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Квиз по Смешарикам — ностальгия с подвохом! Вроде бы детский мультфильм… но все знают, что там — и философия, и тонкий юмор, и целая вселенная. Приходите вспоминать, угадывать, спорить и смеяться вместе — будет квиз, где каждый найдёт своего Смешарика. — Какого цвета была легендарная скамейка? — Что скрывает Копатыч? — И почему у Пина был акцент? Можно приходить командой или поодиночке — найдёшь, с кем объединиться. Стоимость — 250р + тариф Циферблата.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста