Квиз по Смешарикам — ностальгия с подвохом! Вроде бы детский мультфильм… но все знают, что там — и философия, и тонкий юмор, и целая вселенная. Приходите вспоминать, угадывать, спорить и смеяться вместе — будет квиз, где каждый найдёт своего Смешарика. — Какого цвета была легендарная скамейка? — Что скрывает Копатыч? — И почему у Пина был акцент? Можно приходить командой или поодиночке — найдёшь, с кем объединиться. Стоимость — 250р + тариф Циферблата.