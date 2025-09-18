Смешарики: квиз
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Квиз по Смешарикам — ностальгия с подвохом! Вроде бы детский мультфильм… но все знают, что там — и философия, и тонкий юмор, и целая вселенная. Приходите вспоминать, угадывать, спорить и смеяться вместе — будет квиз, где каждый найдёт своего Смешарика. — Какого цвета была легендарная скамейка? — Что скрывает Копатыч? — И почему у Пина был акцент? Можно приходить командой или поодиночке — найдёшь, с кем объединиться. Стоимость — 250р + тариф Циферблата.
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