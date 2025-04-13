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Смешарики: киноклуб для тех, кто вырос

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

210₽
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Вернёшься туда, где трава была зеленее, фразы — цитатами, а мультфильмы — с философией. Пересмотришь детство с другой оптикой! Классический период Смешариков (2004–2012) — золотое время, когда каждая серия была как маленький шедевр: смешно, грустно, умно, иногда непонятно, но очень по делу. Что будет? — Смотр отборных серий: Нюша в поисках себя, Пин с изобретениями, Копатыч с житейской мудростью и, конечно, Лосяш с метафизикой — Обсуждение, кто ты в Смешариках (и почему это не Крош) — Распитие чая, кивания, смех Вход по тарифам пространства «Циферблат»: 3,5 рубля/минута. В карточке «Кавра» цена указана за два часа.

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