Вернёшься туда, где трава была зеленее, фразы — цитатами, а мультфильмы — с философией. Пересмотришь детство с другой оптикой! Классический период Смешариков (2004–2012) — золотое время, когда каждая серия была как маленький шедевр: смешно, грустно, умно, иногда непонятно, но очень по делу. Что будет? — Смотр отборных серий: Нюша в поисках себя, Пин с изобретениями, Копатыч с житейской мудростью и, конечно, Лосяш с метафизикой — Обсуждение, кто ты в Смешариках (и почему это не Крош) — Распитие чая, кивания, смех Вход по тарифам пространства «Циферблат»: 3,5 рубля/минута. В карточке «Кавра» цена указана за два часа.