ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Сказания Земноморья

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Специальный премьерный показ фэнтезийного приключения «Сказания Земноморья» — анимационного фильма Горо Миядзаки, созданного по мотивам цикла книг американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Аниме демонстрировалось на внеконкурсной программе 63-го кинофестиваля в Венеции. Мир Земноморья охвачен хаосом — равновесие нарушено, и драконы неожиданно появляются на территории людей. Верховный маг Гед и беглый принц Аррен отправляются в путешествие, чтобы восстановить порядок. На их пути — тайны жизни и смерти, древняя магия и судьбоносные встречи, способные изменить весь мир. Спикер: Кристина Томилова - историк, журналист, киновед.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста