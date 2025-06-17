Специальный премьерный показ фэнтезийного приключения «Сказания Земноморья» — анимационного фильма Горо Миядзаки, созданного по мотивам цикла книг американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Аниме демонстрировалось на внеконкурсной программе 63-го кинофестиваля в Венеции. Мир Земноморья охвачен хаосом — равновесие нарушено, и драконы неожиданно появляются на территории людей. Верховный маг Гед и беглый принц Аррен отправляются в путешествие, чтобы восстановить порядок. На их пути — тайны жизни и смерти, древняя магия и судьбоносные встречи, способные изменить весь мир. Спикер: Кристина Томилова - историк, журналист, киновед.