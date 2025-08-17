Шрек: квиз
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
17 августа «Циферблат» превратится в королевство Далёкое-Далёкое — с викториной по всем частям «Шрека». Будем совершать рыцарские подвиги и проверять, кто помнит, как приготовить коктейль из глаз тритона и что прячет Пряня в рукаве. Что тебя ждёт: 7 раундов вопросов — от трясины до свадебного зала; Призы, которые сделают тебя завистью всех обитателей сказочного мира Атмосфера, в которой даже Дракон захочет задержаться. Стоимость — 200р + время в Ц
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