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Шрек: квиз

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

17 августа «Циферблат» превратится в королевство Далёкое-Далёкое — с викториной по всем частям «Шрека». Будем совершать рыцарские подвиги и проверять, кто помнит, как приготовить коктейль из глаз тритона и что прячет Пряня в рукаве. Что тебя ждёт: 7 раундов вопросов — от трясины до свадебного зала; Призы, которые сделают тебя завистью всех обитателей сказочного мира Атмосфера, в которой даже Дракон захочет задержаться. Стоимость — 200р + время в Ц

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