17 августа «Циферблат» превратится в королевство Далёкое-Далёкое — с викториной по всем частям «Шрека». Будем совершать рыцарские подвиги и проверять, кто помнит, как приготовить коктейль из глаз тритона и что прячет Пряня в рукаве. Что тебя ждёт: 7 раундов вопросов — от трясины до свадебного зала; Призы, которые сделают тебя завистью всех обитателей сказочного мира Атмосфера, в которой даже Дракон захочет задержаться. Стоимость — 200р + время в Ц