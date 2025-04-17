Встреча в рамках закрытого женского клуба. На встрече участницы окунутся в чувственную практику. Ведущая шоколадной программы — Жанна Скворцова — шоколатье, создательница шоколадных событий и какао церемоний, расскажет о том, почему какао — настоящий эликсир молодости и красоты: — Как оно питает наше сердце, волосы, ногти и благотворно влияет на женские процессы. — Какое действие оказывает на психологическое состояние, наполняет нашу душу радостью и вдохновением. А после участницы продегустируют шоколад, где каждый кусочек будет контактом с собой и вопросом «а что я сейчас чувствую?» Шоколад будет не простой, а приготовленный из премиальных какао бобов разных стран мира. А саму дегустацию участницы дополнят арт-практикой, где отобразят свои ощущения в цвете. Орг. информация: Стоимость: 2 тыс. + время по тарифам Циферблата (3,5 р/мин) Количество мест ограничено, необходима запись (осуществляется по предоплате)