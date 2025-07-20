Середина лета — не рубеж, а напоминание о том, что лучшие дни не приходят сами — их нужно создавать. 20 июля сбор в Циферблате, чтобы отпраздновать середину лета — это будет фестиваль, наполненный живой музыкой, творчеством и встречами. Тебя ждут мастер-классы, акустические концерты, летние угощения, атмосферное общение и уют. Это день, чтобы напомнить себе: лето ещё здесь. И оно не должно пройти мимо! Вход по тарифам Циферблата — 3,5 ?/минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.