Семеро комиков на одной сцене со своими лучшими шутками. Владимир Сычев (участник шоу StandUp на ТНТ) Александр Смирнов (участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, участник шоу «Битва за время» эксклюзивно для ВК Видео) Ангелина Ищенко Роман Танчинец (участник шоу «Open Mic», участник шоу «Битва за время» эксклюзивно для ВК Видео) Дмитрий Егоров (участник шоу «Open Mic» эксклюзивно для ВК Видео) Петр Гремякин (участник шоу «Open Mic», участник шоу «Битва за время» эксклюзивно для ВК Видео) Арсений Мельников (участник шоу «Комьюнити» эксклюзивно для ВК Видео) Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.