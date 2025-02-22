Разбор книги «Чучело»
проспект Соколова, 46
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от 35₽ до 420₽
Возраст 18+
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Про событие
Событие в рамках цикла «От рождения до смерти». Речь пойдёт о подростковом возрасте — о времени, когда ошибки не прощают, когда правда становится вызовом и когда одно слово может изменить всё. Участники почитают «Чучело» В. К. Железникова и разберутся, почему это не просто подростковая история, а реальность, с которой сталкивался каждый. Обсудят, как работает механизм травли — и почему он повторяется снова и снова, где заканчивается смелость и начинается безрассудство, и можно ли выйти из этого круга, не потеряв себя. Стоимость — время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).
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