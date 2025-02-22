Событие в рамках цикла «От рождения до смерти». Речь пойдёт о подростковом возрасте — о времени, когда ошибки не прощают, когда правда становится вызовом и когда одно слово может изменить всё. Участники почитают «Чучело» В. К. Железникова и разберутся, почему это не просто подростковая история, а реальность, с которой сталкивался каждый. Обсудят, как работает механизм травли — и почему он повторяется снова и снова, где заканчивается смелость и начинается безрассудство, и можно ли выйти из этого круга, не потеряв себя. Стоимость — время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).