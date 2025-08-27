Специальный показ культового киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» Мамору Осии. Фильм, отмечающий в этом году 30-летний юбилей, будет демонстрироваться в новой 4К-реставрации. «Призрак в доспехах», вдохновивший «Матрицу» и «Бегущего по лезвию 2049», снова погрузит зрителей в неоновый мегаполис, где границы между человеком и машиной стремительно стираются. В центре сюжета майор Мотоко Кусанаги — идеальный киборг и блестящий агент спецподразделения, ведет охоту на загадочного кибертеррориста. Охота на хакера-призрака, способного переписывать чужое сознание, превращается для нее в погружение в бездну вопросов: где кончается код и начинается личность, что отличает человека от программы? Чем ближе разгадка, тем опаснее становится расследование собственной души... Фильм представит и обсудит со зрителями Кристина Томилова — историк, журналист, киновед.