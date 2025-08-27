ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Призрак в доспехах. Специальный предпрокатный показ с обсуждением

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ культового киберпанк-аниме «Призрак в доспехах» Мамору Осии. Фильм, отмечающий в этом году 30-летний юбилей, будет демонстрироваться в новой 4К-реставрации. «Призрак в доспехах», вдохновивший «Матрицу» и «Бегущего по лезвию 2049», снова погрузит зрителей в неоновый мегаполис, где границы между человеком и машиной стремительно стираются. В центре сюжета майор Мотоко Кусанаги — идеальный киборг и блестящий агент спецподразделения, ведет охоту на загадочного кибертеррориста. Охота на хакера-призрака, способного переписывать чужое сознание, превращается для нее в погружение в бездну вопросов: где кончается код и начинается личность, что отличает человека от программы? Чем ближе разгадка, тем опаснее становится расследование собственной души... Фильм представит и обсудит со зрителями Кристина Томилова — историк, журналист, киновед.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста