#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Через движение — к себе. Без слов, без правил, в потоке и внимании к телу. Ведёт: Елена Брылева — психолог, танцевально-двигательный терапевт, хореограф. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р