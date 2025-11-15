Повесть о Сонечке
Большая Садовая улица, 64
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Знаковая и самая масштабная проза Марины Цветаевой. В повести оживают портреты удивительных женщин — ярких, неординарных, полных внутреннего света. Их жизнь – это вихрь эмоций, надежд, разочарований и борьбы с обстоятельствами. На сцене – захватывающая история о человеческой душе, одиночестве и неугасимой жажде жизни. Тбея ждут глубокие переживания, изысканный язык Цветаевой и потрясающая актерская игра. Приходите, чтобы почувствовать магию слова и увидеть, как оживает великая проза!
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