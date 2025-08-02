Почему усталость не уходит даже после выходных? Как отдыхать по-настоящему, а не просто менять фон? Практичные философские советы — от стоиков до наших дней. Цена встречи по тарифам Ц: Тариф — 3,5 руб. минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.