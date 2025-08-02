От чего мы устаем и благодаря чему отдыхаем
проспект Соколова, 46
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от 100₽ до 500₽
Возраст 14+
Про событие
Почему усталость не уходит даже после выходных? Как отдыхать по-настоящему, а не просто менять фон? Практичные философские советы — от стоиков до наших дней. Цена встречи по тарифам Ц: Тариф — 3,5 руб. минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.
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