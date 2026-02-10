Кино о вине, утрате и самообмане. Фильм представит и обсудит Бухановская Ольга — психиатр, главный врач ЛРНЦ «Феникс», кандидат медицинских наук, судебно-психиатрический эксперт. «Остров проклятых» — экранизация одноименного романа Денниса Лихейна о расследовании загадочного исчезновения в лечебнице для душевнобольных преступников. В центре истории федеральный маршал с мрачным прошлым и его помощник, постепенно погружающиеся в пучину лжи, недомолвок и все более безумных версий происходящего.