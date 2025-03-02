Объёмные цветы
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Участники создадут на холсте объёмный букет цветов к 8 марта. Картина станет украшением интерьера или чудесным подарком для близких. Ты можешь выбрать любое цветовое сочетание для своей картины. Холст: 30х30 см Материалы: акрил, текстурная паста Все необходимые материалы предоставляются Ведущая — Ирина Королева, художник, дизайнер, педагог. Стоимость — 1500 рублей + время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута). Требуется предварительная запись.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи