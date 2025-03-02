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Объёмные цветы

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Участники создадут на холсте объёмный букет цветов к 8 марта. Картина станет украшением интерьера или чудесным подарком для близких. Ты можешь выбрать любое цветовое сочетание для своей картины. Холст: 30х30 см Материалы: акрил, текстурная паста Все необходимые материалы предоставляются Ведущая — Ирина Королева, художник, дизайнер, педагог. Стоимость — 1500 рублей + время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута). Требуется предварительная запись.

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