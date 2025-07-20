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Nirvana Cover Show на русском

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Несравненный вокалист питерской группы «Страсть» в образе Курта Кобейна будет рвать микрофон своим голосом, затягивая легендарные гранж соло. Лайнап: 1-й блок — треки NIRVANA на русском 2-й блок — треки группы СТРАСТЬ Ты не просто побываешь на Nirvana, но ещё и поймёшь каждое слово своих любимых песен — на русском. Билеты онлайн и на входе.

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