Несравненный вокалист питерской группы «Страсть» в образе Курта Кобейна будет рвать микрофон своим голосом, затягивая легендарные гранж соло. Лайнап: 1-й блок — треки NIRVANA на русском 2-й блок — треки группы СТРАСТЬ Ты не просто побываешь на Nirvana, но ещё и поймёшь каждое слово своих любимых песен — на русском. Билеты онлайн и на входе.