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Nirvana Cover Show на русском
проспект Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Несравненный вокалист питерской группы «Страсть» в образе Курта Кобейна будет рвать микрофон своим голосом, затягивая легендарные гранж соло. Лайнап: 1-й блок — треки NIRVANA на русском 2-й блок — треки группы СТРАСТЬ Ты не просто побываешь на Nirvana, но ещё и поймёшь каждое слово своих любимых песен — на русском. Билеты онлайн и на входе.
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