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Nightwish трибьют шоу

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Яркое музыкальное шоу московской трибьют-группы высшего уровня. Завораживающее звучание симфо-рока не оставит равнодушными даже не знакомых с творчеством Nightwish зрителей, а для поклонников финского коллектива это будет настоящий праздник. Лучшие хиты Nightwish, мирового лидера стиля Симфо-метал, звучание и образ времен "золотого состава" с вокалом неотличимым от голоса Тарьи Турунен являющейся самой любимой и значимой для многих поклонников, особенно в России. Выступление сопровождается видеорядом и спецэффектами. Nightwitch — российская трибьют-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish Группа состоящая из участников известных российских рок-групп отличается высочайшим качеством исполнения и звучания, а также продуманными образами музыкантов, сценическим представлением.

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