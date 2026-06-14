Яркое музыкальное шоу московской трибьют-группы высшего уровня. Завораживающее звучание симфо-рока не оставит равнодушными даже не знакомых с творчеством Nightwish зрителей, а для поклонников финского коллектива это будет настоящий праздник. Лучшие хиты Nightwish, мирового лидера стиля Симфо-метал, звучание и образ времен "золотого состава" с вокалом неотличимым от голоса Тарьи Турунен являющейся самой любимой и значимой для многих поклонников, особенно в России. Выступление сопровождается видеорядом и спецэффектами. Nightwitch — российская трибьют-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish Группа состоящая из участников известных российских рок-групп отличается высочайшим качеством исполнения и звучания, а также продуманными образами музыкантов, сценическим представлением.