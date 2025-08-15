Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с загадочной девушкой по имени Света. Картина «Надо снимать фильмы о любви» — камерная работа на стыке документального наблюдения и художественного вымысла, исследующая природу человеческих отношений, силу любви и свободы через призму кинопроцесса. Главные роли исполнили молодые звёзды российского кино, переходящие из одной работы режиссёра в другую — Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. «Надо снимать фильмы о любви» — призер ММКФ и Lendoc Film Festival; фильм вошёл в десятку лучших российских картин 2024 года по опросу журнала «Искусство кино».