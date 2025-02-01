Музыкальный мастер-класс. Музыкант мира, ритмы Африки и теория джаза — всё это в одном событии, которое нельзя пропустить. Что тебя ждёт? — Погружение в ритмы Западной и Восточной Африки, которые стали основой для бразильской, кубинской и американской музыки. — Практика африканского свинга, полиритмов и коллективной импровизации. — Знакомство с теорией ритма и композиции Иосифа Шиллингера — методологией, которую использовали джазовые легенды. Герман Мамаев — музыкант с огромным международным опытом. Он играл с такими звёздами, как Joe Lynn Turner, Bireli Lagrene, Keiko Matsui, Karl Frierson и многими другими. Исследовал традиционные африканские музыкальные стили, сотрудничал с музыкантами из Африки и Азии, а в 2024 году принял участие в создании первого афрорусского альбома. Это не просто мастер-класс. Это встреча с уникальной музыкальной культурой, которая обогатит твои знания и подарит вдохновение.