Культурный вечер с винной дегустацией. Вечер, когда поэзия встречается с вином, а история любви становится темой для вдохновляющей беседы. Проект LAVR приглашает на вечер, посвящённый самому громкому поэту XX века и его музе — Лиле Брик. Что скрывалось за их страстью, прозвищами, письмами, стихами и бокалами вина? Об этой необычной паре расскажет деятель искусств Полина Ларина, а атмосферу дополнит дегустация изысканных вин и закусок, подобранных сомелье Алёной Лавровой. Если ты любишь поэзию, редкие факты, хорошее вино и камерные разговоры — тебе сюда. На эту встречу места ограничены, нужна запись у @ani_gooschyan (кнопка выше).