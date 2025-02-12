Держи список мастер-классов: 12 февраля в 19:00 МК «Парные кулоны или брелоки». Создашь украшение из полимерной глины, выбрав индивидуальный дизайн и декор. 13 февраля в 19:00 МК «Бенто-тортики ко Дню всех влюблённых». Сладкий подарок, в который можно вложить всё тепло чувств. Это будет тортик-сердце, пропитанный ванилью, ягодным пралине и украшенный индивидуальной надписью. 4 февраля в 19:00 МК «Имбирные пряничные валентинки». Любовь можно передать словами, поступками… и вкуснейшими пряниками! Разукрасишь их глазурью и упакуешь в красивый подарок. 14 февраля в 19:00 МК «Роспись барельефа с котиком». Если котики — это тоже про любовь, то этот мастер-класс для тебя. Распишешь объёмное изображение под кота, который ждёт тебя дома. 14 февраля в 19:00 МК «Мозаика из цветного стекла». Стекло, свет и цвет — романтическое сочетание! Соберёшь своими руками картину из цветного художественного стекла и заберёшь с собой кусочек волшебства.