Мастер-класс по созданию скрабов и мистов для тела
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 2990₽ до 3410₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мечтаешь о косметике, которая создана именно для тебя, с учётом всех твоих пожеланий? Ты можешь сделать её своими руками. На мастер-классе ты создашь эксклюзивные продукты для ухода за телом, которые не найдёшь ни на одной полке магазина. Что тебя ждёт? — Изготовление скрабов и мистов под чутким руководством эксперта — Уютная атмосфера, душевные разговоры и вкусные угощения — Возможность узнать больше о натуральной косметике и её создании Ведущая: Татьяна Устинова — технолог по производству косметики, создательница собственного бренда, участница маркетов и ярмарок. Стоимость: 2990 рублей + время по тарифам Циферблата (3,5 рублей/мин). Записаться можно у ведущей — 89526036183.
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