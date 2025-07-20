На мастер-классе по созданию ловца солнца будешь собирать из обычных казалось вещей (стекла и металлической фурнитуры) — чудесную подвеску для дома или рабочего пространства. За счет стеклянных бусин свет будет отражаться от множества граней и посылать вам яркие блики солнечных зайчиков! Стоимость — 1000р + время в Ц, нужна запись.