Мастер-класс по созданию ловцов снов
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе по созданию ловца солнца будешь собирать из обычных казалось вещей (стекла и металлической фурнитуры) — чудесную подвеску для дома или рабочего пространства. За счет стеклянных бусин свет будет отражаться от множества граней и посылать вам яркие блики солнечных зайчиков! Стоимость — 1000р + время в Ц, нужна запись.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи