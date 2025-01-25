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Мастер-класс по ручному ткачеству

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь попробовать что-то новое и создать стильный аксессуар своими руками? Скоро пройдёт мастер-класс по ручному ткачеству на раме. На занятии ты: — Сделаешь подставку под кружку или браслет в технике ручного ткачества — Освоишь работу с хлопковой, льняной и шерстяной пряжей — Узнаешь, как создавать простые и стильные геометрические узоры Ведущая мастер-класса — Анастасия Ионова, художник декоративно-прикладного искусства с более чем 4-летним опытом. Стоимость: 600 рублей + время по тарифам Циферблата (3,5 рублей/мин). Нужна запись. Приятная компания, уютная атмосфера и возможность сделать что-то по-настоящему уникальное — отличный способ провести день!

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