Сотворим магию с цветным стеклом и попробуем собрать из него красивую мозаику. Медитативная работа с цветом и создание подарка для близкого человека или своего интерьера. Проведёт МК Анатолий Евстратов — художник по стеклу с многолетним опытом. Стоимость — 1400р + время в Ц, нужна запись.