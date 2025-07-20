Мастер-класс по мозаике
проспект Соколова, 46
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от 1400₽ до 2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Сотворим магию с цветным стеклом и попробуем собрать из него красивую мозаику. Медитативная работа с цветом и создание подарка для близкого человека или своего интерьера. Проведёт МК Анатолий Евстратов — художник по стеклу с многолетним опытом. Стоимость — 1400р + время в Ц, нужна запись.
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