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Мастер и его муза. Специальный показ с обсуждением

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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1700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ фильма «Мастер и его муза». Фильм представит и обсудит со зрителями Ольга Софина — искусствовед и арт-критик. Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу, вскоре, начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих. Тайминг вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, бокал игристого каждому гостю, фотограф и фотозона, розыгрыш подарков. 19:30-19:45 – Вступительное слово спикера. 19:45-21:20 – Просмотр фильма. 21:20-22:00 - Обсуждение фильма, вопросы и ответы.

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