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Маркет любви

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Что такое любовь? Это тепло, уют и внимание к деталям. Именно такие подарки ты найдёшь на маркете! Заглядывай, чтобы порадовать себя и близких, выбрать что-то особенное и окунуться в атмосферу творчества и вдохновения. Будут представлены свечи и ароматы для уюта, украшения, книги, открытки и изделия ручной работы. 13 и 14 февраля — с 16:00 до 21:00 Вход на маркет свободный, а если захочешь остаться, то по тарифам «Циферблата» (3,5 руб. /мин.)

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