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Летний Metal Gig

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Горячий Летний Metal Gig для любителей чёрного андеграунда. Самыми тёмными тропами ползут и сгущаются мрачные тени, чтобы раздать настоящего жирного блэка: VEDMAK / blackened death metal (Ижевск) ЛИКЪ / blackened sludge & doom (РнД) BAAL / black metal (РнД) Билеты онлайн и на входе.

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