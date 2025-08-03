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Летний Metal Gig
проспект Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Горячий Летний Metal Gig для любителей чёрного андеграунда. Самыми тёмными тропами ползут и сгущаются мрачные тени, чтобы раздать настоящего жирного блэка: VEDMAK / blackened death metal (Ижевск) ЛИКЪ / blackened sludge & doom (РнД) BAAL / black metal (РнД) Билеты онлайн и на входе.
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