Лекция по моде
проспект Соколова, 46
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от 0₽ до 1000₽
Возраст 16+
Про событие
Познакомимся с более 30 русских брендов, которые наполнены ностальгией, древностью, мифами, амбициями, патриотизмом и любовью к истории. Узнаем, почему русские дизайнеры так дорого продают свои вещи и разберёмся, что такое культурные кода и как с ними работать. Вход по тарифам Ц.
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