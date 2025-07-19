Познакомимся с более 30 русских брендов, которые наполнены ностальгией, древностью, мифами, амбициями, патриотизмом и любовью к истории. Узнаем, почему русские дизайнеры так дорого продают свои вещи и разберёмся, что такое культурные кода и как с ними работать. Вход по тарифам Ц.