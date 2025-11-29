ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Лекция по личному бренду

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 700₽
Возраст 18+

Про событие

Эта встреча подойдёт тем, кто хочет понять, с чего начинается сильный образ специалиста или проекта, как выстроить узнаваемость и сделать свой продукт понятным для аудитории. Ведущая: Епимахина Софья — бренд-менеджер, графический дизайнер и руководитель крупных форумов и проектов. На лекции ты узнаешь: — из чего состоит бренд и почему это больше, чем визуальный стиль; — как формируются идентичность, позиционирование и ценности; — почему продуманный бренд влияет на выбор аудитории; — с чего начать, если вы формируете личный бренд впервые. Вход по тарифам Ц

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста