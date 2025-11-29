Эта встреча подойдёт тем, кто хочет понять, с чего начинается сильный образ специалиста или проекта, как выстроить узнаваемость и сделать свой продукт понятным для аудитории. Ведущая: Епимахина Софья — бренд-менеджер, графический дизайнер и руководитель крупных форумов и проектов. На лекции ты узнаешь: — из чего состоит бренд и почему это больше, чем визуальный стиль; — как формируются идентичность, позиционирование и ценности; — почему продуманный бренд влияет на выбор аудитории; — с чего начать, если вы формируете личный бренд впервые. Вход по тарифам Ц